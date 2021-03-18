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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

Заседание назначено на 18 марта в 10:50.

11 марта Иван Сафронов получил отказ следователя в просьбе позвонить его 12-летней племяннице, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. В прошлом году ему отказывали в звонке маме в ее день рождения.

По версии следствия, в 2017 году Иван Сафронов якобы передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Свою вину он не признает и отмечает.

Сообщение Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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