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Мошенники придумали новую схему обмана с повторными звонками

Мошенники придумали новую схему обмана с повторными звонками

Начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал, что мошенники начали повторно звонить клиентам банков, которых не удалось обмануть в первый раз. Они представляются сотрудниками службы безопасности и рассказывают жертве о предыдущей попытке обмана, пытаясь войти в доверие.

Потом злоумышленники говорят собеседнику о взломе личного кабинета и предлагают восстановить доступ к сервису. Однако на самом деле преступники пытаются получить код, позволяющий им сбросить пароль и завладеть чужими средствами.

"Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации SMS от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента", - уточнил Сизов.

По данным компании BrandMonitor, в прошлом году аферисты обманули граждан на сумму около 150 миллиардов рублей. Из них больше половины перевели фальшивым банковским сотрудникам, остальные ушли на фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины.

Ранее NEWSTES писал, что мошенники придумали схему обмана под видом поддержки от государства.

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По материалам: uposters.ru
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