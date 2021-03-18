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Мошенники усовершенствовали схему обмана россиян

Мошенники усовершенствовали схему обмана россиянФото: Pixabay

В России мошенники придумали новую схему обмана россиян, усовершенствовав классическую схему обмана клиентов банков с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь злоумышленники представляются сотрудниками лотерейных организаций и предлагают жертве бесплатный билет. Согласно сценарию, выигрыш якобы должен поступить на карту, данные которой необходимо указать на мошенническом сайте.

В качестве отправителя каждого из полученных сообщений была указана несуществующая компания. При этом в самом тексте письма компания представилась уже другой организацией.

Представители лотерейных организаций пользователям рекомендовали проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, а также игнорировать письма с сомнительных адресов.

Ранее эксперты Роскачества раскрыли россиянам секрет защиты от мошенников по банковским картам. Во-первых, для таких целей нужно завести отдельную виртуальную карту. Во-вторых, лучше стараться не засвечивать в сети данные своей зарплатной карты. Кроме того, не стоит пересылать в соцсетях и мессенджерах свои платежные реквизиты.

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По материалам: lenta.ru
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