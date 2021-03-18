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Московские школьники приняли участие в акции «Наш Боевой листок»

Московские школьники приняли участие в акции «Наш Боевой листок»

Московские школьники приняли участие в акции «Наш Боевой листок», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Школьники и студенты колледжей представили проекты боевых листков, посвященных героическим подвигам соотечественников в годы Великой Отечественной войны. По решению жюри десять проектов школьников признаны лучшими. Они лягут в основу «Боевых листков» – виртуальных страниц о защитниках Родины, которые будут размещены на образовательном портале «Вместе о Победе».

В числе лучших проектов названы работы актива музея при школе № 967 о бойцах и командирах частей легендарных «катюш», а также проект ученицы школы № 1748, посвященный юным партизанам. Также отмечены проекты учащихся школы № 1383 об именитых летчиках и прославленных моряках. А участники акции из Московского государственного образовательного комплекса посвятили работы женщинам-снайперам, а также своим прабабушкам и прадедушкам.

Образовательный портал «Вместе о Победе» создан для учителей, школьников и их родителей. На сайте представлены тематические видеолекции, подкасты, фильмы, учебные пособия, посвященные Великой Отечественной войне.

Общество

По материалам: edu.ru
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