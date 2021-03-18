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Музей истории Петербурга открыл выставку к годовщине воссоединения Крыма с Россией

Музей истории Петербурга открыл выставку к годовщине воссоединения Крыма с Россией

На Соборной площади Петропавловской крепости, открылась выставка "Крым — Россия. Прошлое и настоящее".

С приветственным словом выступил директор музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, который поблагодарил всех присутствующих за внимание к событию.

"Это насчитывает большой период времени, когда после правления Екатерины II, после двух войн русско-турецких, Крым вошел в состав нашей страны", — заявил руководитель крепости.

Выставка разделена на несколько разделов. Первый — это экспонаты, которые расскажут о присоединении Крыма к России в XVIII веке. На стендах запечатлены победы российских армии и флота в русско-турецких войнах. Кратко описана история полководцев.

Среди экспонатов — карта с маршрутом Екатерины Второй, она посетила Крым в 1787 году. Следующий раздел относится к XIX веку и периоду, когда полуостров стал излюбленным местом отдыха российских императоров. Это время строительства дворцов и резиденций. На редких фотографиях портреты Александра Третьего и Николая Второго в Ливадии. К этому же периоду отнесены и материалы, которые рассказывают о визитах в Крым людей искусства: Пушкина, Толстого, Чехова, Айвазовского.

Посетить выставку на Соборной площади гости могут вплоть до 8 апреля.

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По материалам: uposters.ru
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