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Мышцы ног действуют автоматически, чтобы мы не падали во время спуска по лестнице

Ноги обладают особой способностью удерживать наше равновесие даже в том случае, если мы споткнулись или пропустили ступеньку на лестнице. От чего зависит это умение – ответить сразу непросто, но ученые решили изучить этот вопрос.

В эксперименте участвовали 10 взрослых людей, которым предложили попрыгать на специальной платформе. Параллельно ученые измеряли силу прыжка, после чего внезапно убирали платформу и следили за тем, как человек старается удержать равновесие. В этим моменты группа ученых использовала электромиографию и ультразвуковые датчики на ногах.

В результате эксперимента неожиданное падение автоматически увеличивает время между моментом, когда наши мышцы активируются впервые, и достижением их кратчайшей длины. Кроме того, для сохранении равновесия у человека активируются одновременно те группы мышц, которые при ходьбе работают поочередно.

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По материалам: sm.news
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