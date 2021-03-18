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На картах Google обнаружили «дорогу в рай»

На картах Google обнаружили «дорогу в рай»Фото: Google Maps

Пользователи картографического сервиса Google Maps обнаружили в американском штате Аризона шоссе, которое тянется далеко вперед, но его конца не видно. Некоторые люди предположили, что они нашли дорогу в рай. Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на форум Reddit.

На опубликованных снимках невозможно разглядеть ничего, кроме шоссе и голубого неба над ним: слева и справа камера автомобиля Google запечатлела лишь яркое белое свечение.

«Это что, дорога в рай?» — удивился один из пользователей Reddit, увидевший необычный снимок на картах. «Это точно она. Если посмотреть предшествующие кадры, можно увидеть, как Майкл Лэндон едет автостопом», — пошутил другой юзер. Он упомянул имя известного американского актера, прославившегося благодаря одной из главных ролей в сериале «Шоссе в рай» (Лэндон скончался в 1991 году).

Некоторые пользователи решили внимательно изучить местность, чтобы понять, почему на фотографии практически ничего невозможно разглядеть. Один из них выяснил, что белый свет по бокам дороги исходит от снега, а нереалистичность картинке, скорее всего, придал технологический сбой камеры (нарушенный баланс белого).

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По материалам: lenta.ru
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