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На портале госуслуг появится раздел для споров с интернет-магазинами

На портале госуслуг появится раздел для споров с интернет-магазинами

На сайте государственных услуг можно будет открывать споры с онлайн-магазинами — такую возможность анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин. Люди все чаще покупают онлайн, заметил он, поэтому кабинет министров собирается внести изменения в законодательство о защите прав потребителей.

Первым этапом станет создание правовой основы для решения подобных конфликтов. Затем будет разработан специальный онлайн-сервис.

"Если у покупателя возникают претензии к качеству товара или услуги, он должен иметь возможность так же быстро и просто предъявить ее продавцу. Для этого правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей", — цитирует Мишустина "Интерфакс".

В процессе урегулирования спора будут предоставляться различные варианты: возврат товара с компенсацией затрат, замена товара на другой, скидка на будущие покупки — все это при условии, что интернет-магазин прислал не соответствующее описанию или бракованное изделие. Этот механизм позволит "создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и, конечно, укрепить доверие к сфере онлайн-торговли", заключил Мишустин.

Как сообщал NEWSTES, ранее мошенники придумали новую схему обмана доверчивых граждан: чтобы получить данные о банковских картах россиян, они отправляют жертвам электронное письмо, напоминающее сообщение от "Госуслуг".

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По материалам: uposters.ru
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На портале госуслуг появится раздел для споров с интернет-магазинами
На портале госуслуг появится раздел для споров с интернет-магазинами

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