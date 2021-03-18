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На собаку пожаловались в полицию. Она "угнала" внедорожник, врезавшись в музей

На собаку пожаловались в полицию. Она "угнала" внедорожник, врезавшись в музей

Пятилетняя австралийская овчарка "угнала" джип своего хозяина и врезалась на нем в музей изобразительных искусств Pearl of Door County, сообщает "Рен ТВ".

Инцидент произошел в штате Висконсин. Хозяин овчарки по кличке Кэлли припарковался на автозаправке города Стерджен Бэй, чтобы приобрести свежую выпечку.

В это время его домашний любимец дернул ручной тормоз. В результате многотонный автомобиль влетел в местный музей, менеджер которого сообщил о произошедшем в полицию.

"Они думали, что у меня связь плохая. Я кричу им: "Это собака!" – а они мне: "Собака? Вы уверены? Повторите, пожалуйста". Думали, что это шутка, наверное", — отметил менеджер музея Тони Шимек.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Владелец Кэлли шутит, что теперь ее лишат водительских прав.

Как писал NEWSTES, ранее в Нью-Йорке полиция начала использовать роботов-собак.

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По материалам: uposters.ru
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