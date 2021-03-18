На утилизацию АПЛ "Кашалот" потратят свыше 400 млн

Вадим Карасев

"Росатом" потратит свыше 400 млн рублей на утилизацию атомной подводной лодки К-322 "Кашалот" проекта 971. Субмарина с заводским номером 513 была введена в эксплуатацию в 1989 году, а в 2003 году отправлена на ремонт, где пребывает по сей день.

Согласно информации с сайта госзакупок, работы будет выполнять Амурский судостроительный завод. Для этого госкорпорация выделит ему 439,6 млн. По задаче установлен "дедлайн" — 30 ноября 2022 года.

Подлодка К-322 выполняла задачи с 1990 года — тогда она следила за иностранными субмаринами 354 часа подряд, что стало рекордом для ВМФ СССР. В 2015 году ВМС Индии предлагали российской стороне отремонтировать подлодку и передать ее им в аренду, однако этот процесс был сочтен нецелесообразным и технически невозможным.