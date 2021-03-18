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«Напоминает издевательство»: эксперт о заявлении министра культуры


Министр культуры Ткаченко сделал циничное заявление о введении локдауна в Киеве. Так политический эксперт Дмитрий Корнейчук написал на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня министр культуры Александр Ткаченко заявил, что вводя карантинные мероприятия, киевская власть должна „учитывать последствия и предложить компенсацию за ущерб культуры“. Это циничное заявление исходит от представителя правительства, которое за год пандемии так и не смогло ни закупить аппараты ИВЛ в достаточном количестве, ни обеспечить нужное количество больничных коек», — написал Корнийчук.

Он также задал риторический вопрос о том, выплачивало ли министерство компенсации работникам культуры и креативных индустрий.

По словам Корнейчука, заявление министра больше напоминает издевательство, чем адекватную позицию чиновника.

«Напоминает издевательство»: эксперт о заявлении министра культуры
Украина

По материалам: fakty.ua
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