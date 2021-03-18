Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиян

Вадим Карасев

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Почти половина россиян рассказывает о размере своего заработка партнерам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Так, 51 процент опрошенных раскрывает сумму доходов второй половинке, 41 процент респондентов — родителям, четверть граждан готовы назвать размер зарплаты друзьям, а каждый десятый россиян — родственникам. При этом почти 20 процентов работников никому не сообщают эти цифры.

Известно, что женщины чаще скрывают доходы от супругов, чем наоборот (17 против 13 процентов). О своем заработке возлюбленным говорит 81 процент граждан, среди женщин таких 78 процентов. В то же время россиянки значительно более открыто говорят о размере денежных поступлений с родителями, чем мужчины (47 против 35 процентов).

Выяснилось, что охотнее всего размер зарплаты раскрывают близким молодые люди от 18 до 24 лет. В этой возрастной категории 81 процент опрошенных сообщает размер заработка родителям, почти две трети россиян — партнерам, более половины респондентов — друзьям, и около четверти — родственникам.

Каждый третий россиянин согласился с утверждением, что делиться информацией о своих доходах недопустимо ни с кем, причем в 2013 году этот показатель был меньше и составлял 26 процентов.

Ранее исследовании «Работа.ру» показало, что россияне хотели бы получать 107 тысяч рублей ежемесячно. Зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений.