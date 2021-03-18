Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиян

Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиянФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Почти половина россиян рассказывает о размере своего заработка партнерам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Так, 51 процент опрошенных раскрывает сумму доходов второй половинке, 41 процент респондентов — родителям, четверть граждан готовы назвать размер зарплаты друзьям, а каждый десятый россиян — родственникам. При этом почти 20 процентов работников никому не сообщают эти цифры.

Известно, что женщины чаще скрывают доходы от супругов, чем наоборот (17 против 13 процентов). О своем заработке возлюбленным говорит 81 процент граждан, среди женщин таких 78 процентов. В то же время россиянки значительно более открыто говорят о размере денежных поступлений с родителями, чем мужчины (47 против 35 процентов).

Выяснилось, что охотнее всего размер зарплаты раскрывают близким молодые люди от 18 до 24 лет. В этой возрастной категории 81 процент опрошенных сообщает размер заработка родителям, почти две трети россиян — партнерам, более половины респондентов — друзьям, и около четверти — родственникам.

Каждый третий россиянин согласился с утверждением, что делиться информацией о своих доходах недопустимо ни с кем, причем в 2013 году этот показатель был меньше и составлял 26 процентов.

Ранее исследовании «Работа.ру» показало, что россияне хотели бы получать 107 тысяч рублей ежемесячно. Зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ведущая популярного шоу умерла после нескольких лет борьбы с раком
Ведущая популярного шоу умерла после нескольких лет борьбы с раком
На картах Google обнаружили «дорогу в рай»
На картах Google обнаружили «дорогу в рай»
Аналитик предсказал ослабление рубля
Аналитик предсказал ослабление рубля
"Подарил "майбах" за 10 миллионов": телеведущий расcказал о тайном романе Агаты Муцениеце с олигархом
"Подарил "майбах" за 10 миллионов": телеведущий расcказал о тайном
Зритель — не псина: что не так с российским фильмом "Пальма"?
Зритель — не псина: что не так с российским фильмом "Пальма"?
"Это было мучительно": Анна Хилькевич сделала повторную пластику груди из-за осложнений
"Это было мучительно": Анна Хилькевич сделала повторную пластику
Комик Виктор Комаров признался, что ломает ноутбук, когда видит клипы Ольги Бузовой
Комик Виктор Комаров признался, что ломает ноутбук, когда видит клипы
Жуткая причина развода Джоли и Питта раскрыта: Анджелина предоставит доказательства о домашнем насилии
Жуткая причина развода Джоли и Питта раскрыта: Анджелина предоставит
Парни из BTS проверили, кто быстрее всех печатает! Кто стал победителем?
Парни из BTS проверили, кто быстрее всех печатает! Кто стал
Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал
Захарова прокомментировала решение Лондона нарастить ядерный потенциал
Производитель SuperJet 100 прекратит существование
Производитель SuperJet 100 прекратит существование
Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиян
Названа доля скрывающих доходы от семьи и друзей россиян

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть"
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией

Еще по теме

Половина россиян согласилась пойти на снижение зарплаты
Большинство россиян выступили за ограничение на въезд мигрантов
Почти половина россиян высказалась за введение налога на тунеядцев
Россияне предпочли психологам родственников