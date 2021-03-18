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Названы два сценария войны ВС в Донбассе

Как сообщает портал www.osnmedia.ru, СМИ сообщают о том, что к линии соприкосновения со стороны Украины происходит стягивание серьезного вооружения. Однако, Минобороны Украины выдвинуло такие же обвинения в адрес ЛДНР.

Кроме того, 18 марта в Донецке планируется провести проверку системы оповещения. Местные жители связывают это с подготовкой к началу боев. Исходя из всей имеющейся информации, эксперты пришли к выводу, что война в Донбассе может быть выстроена по двум сценариям. По одному из них стремительный и проведенный одновременн удар бронетехники юга с севером по ЛДНР с целью отсечения республик от границы с Россией. Таким образом ВСУ хотят загнать ополчение в “котлы”.

Однако, по мнению Александра Михайловского сценарий будет совершенно иным. Так, Киевом может быть повторен опыт ведения войны в Нагорном Карабахе. В данном случае будут использованы турецкие БПЛА Bayraktar TB2.

Михайловский напомнил, что первый сценарий Украина пыталась реализовать в 2014 году, однако именно ВСУ тогда попали в “котлы”.

Сообщение Названы два сценария войны ВС в Донбассе появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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