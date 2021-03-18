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Названы сроки появления в России вакцины от коронавируса для животных

Названы сроки появления в России вакцины от коронавируса для животныхФото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину против возбудителя коронавируса для животных. Такие сроки назвали в ведомственном издании «Ветеринария и жизнь», передает РИА Новости.

Согласно публикации, препарат находится на стадии регистрации, он появится на рынке в ближайшее время. В Россельхознадзоре добавили, что предзаказ на него уже открыт.

Как уточнило агентство, вакцина «Карнивак-Ков» предназначена для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек. Ее разработало научное учреждение Россельхознадзора — Федерального центра охраны здоровья животных.

В ноябре 2020 года сообщалось, что коронавирус могут переносить многие животные, однако опасность передачи инфекции человеку научно доказана только у норок. По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США) Анчи Барановой, вирус в норках действительно размножается, а передача его людям — это научно установленный факт — к тому моменту было зафиксировано минимум 12 подтвержденных случаев.

Россия

По материалам: lenta.ru
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