Не Доктор Стрэндж: Бенедикт Камбербэтч снова сыграет мага, пишут СМИ

Анастасия Иванова

СМИ узнали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль иллюзиониста в новом фильме Колина Треворроу о Второй мировой войне, сообщает Deadline.

По информации издания, рабочее название военной драмы — "War Magician" ("Военный маг"). Лента будет основана на одноименном романе 1983 года Дэвида Фишера, который адаптирует сценарист Николас Мариани.

В картине действие сосредоточится вокруг Джаспера Маскелайна — фокусника из Великобритании. С помощью своих трюков он помогает армии союзников противостоять нацистам во главе с генералом Роммелем в Северной Африке.

В Deadline уточняют, что Камбербэтч также выступит одним из продюсеров проекта вместе с Бобом Купером, Колином Треворроу и другими.

Остальные подробности, в том числе о полном актерском составе и дате выхода драмы, пока неизвестны.

Бенедикт Камбербэтч получил всемирную известность после главной роли в сериале "Шерлок", а также мага Доктора Стрэнджа в блокбастерах Marvel.

Сейчас актер занят сразу в двух проектах по комиксам: третьей части "Человека-паука", в которой исполнит роль наставника Питера Паркера (Том Холланд) и ленте "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".