Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым

Влада Некрасова

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву.

Ранее дипломат заявил, что содействие украинским властям в этом вопросе является "моральной обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.

По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует.

"Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит", - отметил он.

Политолог выразил мнение, что Украина продвигает "культ жертвы" в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.