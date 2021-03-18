Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым

Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым

Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в эфире НСН заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву.

Ранее дипломат заявил, что содействие украинским властям в этом вопросе является "моральной обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.

По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует.


"Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит", - отметил он.


Политолог выразил мнение, что Украина продвигает "культ жертвы" в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву посла из США
В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым
Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть"
Мама Алисы Аршавиной: «В реанимации дочь подхватила инфекцию, легкие сильно поражены»
Мама Алисы Аршавиной: «В реанимации дочь подхватила инфекцию, легкие
Нурлан Сабуров о Богдане Титомире: «Хочется ударить, но по его поведению чувствуешь, что он больной»
Нурлан Сабуров о Богдане Титомире: «Хочется ударить, но по его
Непродолжительные перерывы в офисе повышают работоспособность сотрудников
Непродолжительные перерывы в офисе повышают работоспособность
Стала известна дата премьеры сиквел «Кота в сапогах» с Антонио Бандерасом
Стала известна дата премьеры сиквел «Кота в сапогах» с Антонио
В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина
В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта
29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки
29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки
Косачева избрали вице-спикером Совфеда
Косачева избрали вице-спикером Совфеда
«Звезданулась что ли?»— Валя Карнавал просит миллионы за съемку с ней
«Звезданулась что ли?»— Валя Карнавал просит миллионы за съемку с ней

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за

Еще по теме

В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
Германия осадила украинского посла за упрек в дружбе ФРГ с Россией
Украина «явно ошиблась страной», — немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место украинского посла (ВИДЕО)
Находящиеся в Крыму депутаты ФРГ жестко ответили послу Украины