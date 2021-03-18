Непродолжительные перерывы в офисе повышают работоспособность сотрудников

Алексей Вольцев

Если вы часто чувствуете себя уставшими в течение рабочего дня, новое исследование, выпущенное Государственным университетом Северной Каролины, будет похоже на музыку для ваших ушей. Исследователи говорят, что «микроперерывы» особенно тяжёлые дни, могут помочь повысить вовлеченность в работу, продуктивность и избавиться от путаницы в мыслях.

На протяжении многих лет рабочих приучали чувствовать себя виноватыми из-за перерывов. На ум сразу приходит стереотип о том, что босс внимательно отслеживает, когда и кто прекращает работу.

Результаты исследования показывают, что работники должны делать больше перерывов. Когда что-то не получается, короткая передышка может помочь «обновить» свой мозг.

Конечно, частые перерывы не должны быть долгими. Исследователи определяют «микроперерыв» как «короткий, добровольный и незапланированный» перерыв в течение рабочего дня. Например, работник может сходить к торговому автомату, поговорить с коллегой или потратить пять минут на разгадывание кроссворда. Что касается удалённой работы из дома, микроперерывом может быть быстрая прогулка до магазина или поход на кухню, чтобы перекусить.

«Микроперерыв по определению короткий», – говорит соавтор исследования София Чо, доцент кафедры психологии в Университете штата Северная Каролина. «Но пятиминутный перерыв может стать золотым, если вы сделаете его в нужное время. Наше исследование показывает, что в интересах компании предоставить сотрудникам самостоятельность в плане принятия микроперерывов».

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