«Нервы, стресс, давление!»: Дмитрий Тарасов собирается завершить спортивную карьеру

Анастасия Иванова

«Томь», «Москва», «Локомотив», «Рубин» — именно в этих футбольных клубах в свое время играл Тарасов. Теперь Дмитрий, похоже, потерял всякую надежду получить выгодный контракт и подумывает навсегда уйти из профессионального спорта.

Невеселыми мыслями по поводу завершения карьеры в большом футболе Дмитрий поделился сегодня, в свой день рождения.

«Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани: продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что большую часть своей жизни вы отдали любимому делу, а теперь, возможно, вам придется с ним попрощаться. Хочу сказать спасибо моей семье! Маме, которая всегда помогает. Родной сестренке, моим друзьям, которые рядом, несмотря ни на что. И отдельное спасибо моей любимой жене, детям, которые дают мне сил и веру в то, что все только начинается, и главные победы еще впереди!» — поделился 34-летний игрок в личном блоге.

С раннего детства Тарасов мечтал посвятить себя футболу. Благодаря родителям ему удалось добиться поставленной цели и немалых высот на профессиональном поприще.

«Когда мне было лет 5-6, я часто оставался у бабушки в своем родном Гольяново, каждый день спускался с пятого этажа, заходил с мячом за другом Митяем, и на весь день мы уходили играть в футбол на школьную площадку. Бабушка выходила на балкон и кричала: «Дима, иди обедать». Я обычно отвечал: «Сейчас приду», — и продолжал играть» Я мог играть без обеда и ужина. Возвращался только поздно вечером. Спасибо папе, что однажды отвел меня в секцию «Трудовые резервы», где я осознанно начал двигаться к своей мечте. Тогда я даже не мог и мечтать, что добьюсь больших результатов в профессиональном футболе: стану чемпионом России и трижды выиграю кубок России», — признался Дмитрий.