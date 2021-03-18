Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 18 марта

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука, которая занимается изучением чисел, их энергетики и ее влияния на человека. Эксперты рассказали, какое число будет управлять нашей жизнью в этот четверг и чем это чревато.

В этот день многим из нас будет достаточно легко достичь состояния потока, стать успешнее в любви и в работе. Конечно, будут различные трудности, но советы нумерологов помогут вам их преодолеть.

Нумерологический расчет 18 марта

Складываем все числа даты 18.03.2021 и прибавляем в конце порядковый номер дня недели. Получаем: 1+8+0+3+2+0+2+1+4=21. 2+1+3. Получается, что в этот четверг миром правит Тройка. Это духовное число, которое настраивает нас на высокие мысли, доброту и любовь к миру, к себе. Главный символ этого дня, отражающий его энергетику, — ангельские крылья:





История 18 марта

Обернемся назад и посмотрим, что происходило 18 марта в прошлом. Это поможет понять, как нам лучше поступать сегодня.

В 1965 году 18 марта был совершен первый выход в открытый космос космонавтом Алексеем Леоновым.В 1898 году был создан первый в мире двигатель внутреннего сгорания.18 марта 1891 года — день открытия телефонной связи между Лондоном и Парижем.В 1662 году в этот день в Париже появился первый общественный транспорт.

Как видно, 18 марта является днем, когда люди превосходили сами себя и создавали изобретения, изменившие мир, сделавшие его лучше. Особенно стоит выделить выход в открытый космос. Это великое событие напоминает нам о том, что сегодня нет ничего невозможного. Необходимо верить в это.

Что можно и что нельзя делать в этот четверг

Тройка ставит запрет на обиды. Не стоит таить обид на тех, кто перейдет вам дорогу или уже сделал это в прошлом. Не нужно ссориться, строить против кого-то козни, ругаться.

Полезно заниматься духовными практиками, молиться, общаться с духовными наставниками. Это должно помочь с постановкой новых целей в жизни и с повышением настроения.

Необходимо заниматься поисками новых увлечений. Тройка поможет вам найти то, что вы полюбите всем сердцем. Главное — не бояться пробовать что-то интересное.

Если есть возможность в чем-то преуспеть, нужно действовать самым решительным образом. Можно смело просить о помощи друзей, родственников. Сегодня один в поле точно не воин.

Лучшие талисманы 18 марта

Золотые украшения. Они помогут вам получить заряд бодрости и мотивации. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что золото является великолепным помощником в дни правления Тройки.

Семейные ценности и реликвии. В такие дни, как этот, очень полезными для энергетики являются предметы, переходящие из поколения в поколение. Они помогут вам почувствовать поддержку предков, преодолеть трудности.