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Нурлан Сабуров о Богдане Титомире: «Хочется ударить, но по его поведению чувствуешь, что он больной»

Нурлан Сабуров о Богдане Титомире: «Хочется ударить, но по его поведению чувствуешь, что он больной»

Звездам шоу «Что было дальше?» иногда приходится сталкиваться со стрессовыми ситуациями, в частности, из-за неадекватного поведения гостей. Так, например, большой резонанс произвел выпуск с участием Богдана Титомира. Музыкант плевал в студии, громко отрыгивал и вел себя по-хамски.


29-летний ведущий «ЧБД?» Нурлан Сабуров признался, что порой ему приходится сдерживаться, чтобы не перейти на личности с гостем. Так, например, он едва не сорвался на Богдана Титомира, который, по мнению зрителей, будто бы находился под веществами. Удивился выдержке комика и его коллега Слава Комиссаренко: «Помню, как он тебя толкал, дышал в лицо… Я в тот момент думал: «Что же он чувствует?».

Сабуров не стал скрывать, что контролировать эмоции ему было нелегко: «Безусловно, в тебе просыпается животное. Хочется ударить, как-то отреагировать, но в его поведении чувствуется: он больной, что-то не так с психикой. Неуравновешенный тип и старый к тому же, поэтому реагировать на него со злобой было бы глупо. Глупо обостряться. Относишься к нему просто как к больному... Хотя, может быть, он и не больной, а в таком состоянии, не знаю под чем… Когда ты его видишь вживую, понимаешь — с ним точно что-то не так».

Артист отметил, что комикам все-таки удалось поддержать баланс в общении с Богданом и вывести шоу на более позитивную ноту. К слову, внимание поклонников сейчас приковано и к другой звезде «Что было дальше?» — Алексею Щербакову. Некоторые даже стали подозревать, а нет ли между парнями конкуренции.

Сабуров опроверг неприятные слухи и заявил, что, напротив, старается извлекать полезный опыт из наблюдения за партнером по площадке. Комик добавил, что они работают в разных стилях, и это позволяет им не соперничать.

«Было бы хуже, если бы мы вдвоем пытались занять одну нишу. Я ржу с его афиш и с того, что он еще не выпустил. Это стопудовый кайф… Вот в проекте Stand Up я наблюдал за теми, у кого шесть монологов. Я хочу шесть тоже, а у меня четыре-пять! Я завидую продуктивным людям. Но у меня даже вызывают не зависть, а интерес аспекты профессионализма, которым я хочу научиться. Мое любопытство сильнее, чем зависть. Я тупой, у меня нет каких-то интеллектуальных способностей, поэтому для меня важно смотреть на остальных, понимать за счет чего они добиваются своего», — размышлял Сабуров в YouTube-подкасте «Время от времени».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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