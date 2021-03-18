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«Нужно желать жить»: Алексей Барабаш начал сниматься в кино через два месяца после инсультов

«Нужно желать жить»: Алексей Барабаш начал сниматься в кино через два месяца после инсультов

Алексей Барабаш смог быстро восстановиться после двух инсультов и даже вернулся на киноплощадку. По словам артиста, у него все получилось, потому что он очень хотел начать все сначала и строил планы на будущее.


Несколько лет назад Барабаш сильно заболел: перенес два инсульта подряд и провел в больнице около месяца. «Когда это произошло, я очень сильно испугался, как и любой другой человек.  Дальше я посмотрел на все это с той стороны, что не знаю, как будет, но попытаюсь пожить по-другому. Случилось два инсульта с промежутком в четыре дня. Я включил механизм спора с собой: мол, смогу, изменюсь, попробую пожить по-другому. Я достаточно быстро восстановился. Через два месяца уже вышел на съемочную площадку», — рассказал Алексей. 

После этих событий Барабаш постарался полностью изменить свой режим и образ жизни: теперь артист почти не пьет, а также медитирует для эмоционального спокойствия. «Сейчас я убежден: никогда не надо желать того, что приходит как следствие. Нужно желать качественных изменений, жить, радоваться каждому дню. Мечтать, верить и надеяться, что будет интересная работа, интересные люди будут встречаться на пути. И ни в коем случае не думать о том, как заработать побольше бабла, купить себе новую тачку, хорошую квартиру», — подчеркнул Барабаш. 

Из-за своего импульсивного характера Барабаш не раз женился. Актер считает, что все предыдущие браки распадались, так как именно он не мог нормально выстраивать отношения. Сейчас он женат на актрисе Александре Богдановой и хочет сохранить этот союз.

«Я ошибочно считал, что все мои отношения и все жены, которые настрадались со мной, это курортные романы — так это назовем. Сейчас я понимаю, прочитав невероятное количество книг по психологии и совместимости, что надо было просто работать над отношениями. Я был легкомысленным, балагуристым повесой. Не совсем нравится, каким я был. Мы в прекрасных отношениях со всеми. И с моими детьми, и с моими бывшими женами. Я не допущу, чтобы мой брак, который есть у меня сейчас, разрушился», — подчеркнул Алексей в программе канала ТВЦ «Мой герой».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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