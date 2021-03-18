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Оценено влияние штамма из ЮАР на ход пандемии коронавируса в России

Оценено влияние штамма из ЮАР на ход пандемии коронавируса в РоссииФото: pixabay.com

Появление южноафриканского штамма на территории России не сильно повлияет на ход пандемии COVID-19. Об этом «Комсомольской правде» рассказала директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

Она напомнила, что в стране обнаружено более полутора тысяч разных штаммов коронавируса. «Теперь появился еще один. Я бы не стала утверждать, что это непременно и очень заметно скажется на ходе эпидемии», — пояснила Попович. По словам специалиста, характерные для южноафриканского вида мутации могли появиться во время эволюции уже имеющихся в России линий патогена, так что необязательно этот штамм был завезен из-за границы.

«Сейчас нет оснований для какого-то повышенного эмоционального напряжения, дополнительных переживаний. Все-таки до сих пор нет окончательно подтвержденных, убедительных научных данных, что новый штамм действительно гораздо более заразен. Пока это в большей степени оценки и гипотез», — сказала она. Также еще не доказано, что этим штаммом чаще заражаются уже переболевшие COVID-19 люди.

17 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла пути проникновения новых штаммов коронавируса в Россию. По ее словам, южноафриканский и британский варианты коронавируса были завезены в Россию людьми, посещавшими зарубежные страны. Так, два случая случая выявления южноафриканского штамма были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае ЮАР а в другом — Занзибар. Британский штамм чаще всего завозят из ОАЭ и Европы.

16 марта южноафриканский штамм коронавируса выявили на территории России. На тот момент в стране зафиксировали два случая южноафриканского штамма. Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря.

Россия

По материалам: lenta.ru
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