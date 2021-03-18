Ольга Рапунцель не может определиться где и как отметить ДР старшей дочери Василисы

Вадим Карасев

С ними я чувствую себя прям мамка мамочка. Вот мы сегодня напрыгались, накатались, наигрались и все к вечеру я устаю. А мне ещё нужно поработать и скоро ДР Василисушки, ей исполнится 3 годика. Вот потихоньку уже занялась подготовкой к ее ДР, столько всего нужно успеть заказать и организовать.Всё еще не можем определиться с местом, пока еще не знаю, где будем отмечать, у нас есть на примете пару мест... Рвануть в Турцию или остаться здесь в Москве и пойти в семейное кафе пригласить близких друзей, родных, но ведь нужно сделать загранпаспорт для Софиюшки и потом смело можно отправиться на моря.