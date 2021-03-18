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ООН должна дать оценку водной блокаде Крыма, заявили в Совфеде

ООН должна дать оценку водной блокаде Крыма, заявили в Совфеде
Член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков заявил, что ООН должна дать принципиальную оценку водной блокаде Крыма, устроенной Украиной, никаких двойных стандартов быть не должно.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова и затем обращения в международные инстанции. В свою очередь, постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов сообщил, что будет подготовлено официальное обращение в ООН по поводу водной блокады, так как мир должен знать правду.

В мире

По материалам: ria.ru
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