Определена дата вылета российского посла из США в Москву

Вадим Карасев

Анатолий АнтоновФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов вылетит в Москву для проведения консультаций по двусторонним отношениям 20 марта. Об этом сказано в заявлении дипмиссии, распространенном в Facebook.

В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей, пояснили в посольстве.

«Мы выступаем за налаживание диалога двух постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность. Исходим из того, что добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества», — отмечается в сообщении.

В российской дипмиссии указали, что сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона.

17 марта Россия пригласила в Москву посла в США Анатолия Антонова. Такое решение были принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном. «Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды [президента США] Джо Байдена получается, а что не очень», — объяснила представитель МИД Мария Захарова.

До этого американский лидер захотел призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.