Опрос определил самого популярного у россиян поэта

Алексей Вольцев

Сергея Есенина, Александра Пушкина и Анну Ахматову россияне назвали самыми популярными поэтами, среди современных авторов популярностью пользуются Вера Полозкова, Ах Астахова и Дмитрий Быков, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса MyBook.

Сервис провел исследование поэтических предпочтений читателей ко Дню поэзии, который отмечается 21 марта.

"Среди отечественных и иностранных поэтов наибольшей популярностью среди россиян пользуется Сергей Есенин. Его результат — чуть больше половины голосов. На втором месте "наше все" — Александр Пушкин (43 процента), на третьем — одна из самых выдающихся поэтесс Серебряного века — Анна Ахматова (42 процента). Замыкают пятерку лидеров великий английский драматург Уильям Шекспир (41 процент) и Марина Цветаева (38 процентов)", - сказали в пресс-службе, уточнив, что всего в опросе приняло участие более 2 тысяч человек.

В список популярных поэтов также попали Михаил Лермонтов, Александр Блок, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский, Борис Пастернак и Роберт Рождественский. Из зарубежных поэтов опрошенные также выделили Омара Хайяма, Оскара Уайльда, Данте Алигьери и Иоганна Гете.

Среди современников наибольшей популярностью у любителей поэзии пользуются Вера Полозкова, Ах Астахова, Дмитрий Быков, Сола Монова и Александр Кушнер. Современной поэзией интересуются около 45 процентов опрошенных, более 80% опрошенных признались, что неравнодушны к стихам, а 49% регулярно их учат.

"Что касается любимых стихотворений, то они есть у 71% опрошенных. В абсолютных лидерах — "Ты меня не любишь, не жалеешь…" Сергея Есенина. Кроме него довольно часто пользователи упоминали стихотворение Михаила Лермонтова "Я не унижусь пред тобою" и произведение Эдуарда Асадова "Я могу тебя очень ждать", — заключили в пресс-службе.