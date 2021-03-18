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Орден Чонгука Hwagwan хотят отозвать за неуважение к погибшим от COVID-19

Орден Чонгука Hwagwan хотят отозвать за неуважение к погибшим от COVID-19

Помните ту скандальную историю, когда Чонгук (Jungkook) посетил одно из весёлых заведений в клубном районе Сеула под названием Итэвон в разгар эпидемии COVID-19? Тогда этот случай повлек за собой большие проблемы для компании BigHit, так как руководству лично пришлось извиняться за несоблюдение Куком мер, установленных для всех граждан Кореи. Однако, на этом история не закончилась. Как выяснилось, анти-фанаты BTS организовали целую акцию против мембера и начали ходатайство об отмене ордена «Hwagwan» Золотого Макнэ, который однажды он получил за культурные заслуги.


Дело действительно набирало обороты с бешеной скоростью. Хейтеры создали в сети петицию «Пожалуйста, отзовите Орден культурных ценностей у Чонгука из BTS», где в красках расписали, как неосмотрителен был участник Bangtan Boys, когда согласился пойти на встречу с друзьями в место скопления людей. «Уже подписала! Он думает своей головой? Столько людей умерло и в стольких семьях уже горе, потому что такие как он плюют на правила и ходят по клубам, когда надо сидеть дома», — жаловались нетизены.

К счастью, дело не закончилось публичным позором для ГК с изъятием ордена. Бунт продолжался лишь несколько часов, пока хейтеры не осознали, что им не удастся собрать необходимое количество подписей.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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