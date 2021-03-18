Открыта комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом в 2021 году

Вадим Карасев

Космос полон удивительных событий, многие из которых видны даже обывателям. В 2021 году мы сможем увидеть комету, для наблюдения которой не потребуется никакого дополнительного оборудования.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о значении комет в нашей жизни. Настало время узнать о новом госте в нашей Солнечной Системе, который летел к нам десятки тысяч лет. Эксперты поделились информацией о том, что это за объект и каково его астрологическое значение.

Откуда вообще берутся кометы

Чтобы понять, почему их так сложно отслеживать и почему люди постоянно открывают новые кометы, необходимо обратиться к астрономии и к познаниям человечества относительно строения Солнечной Системы.

Солнечная Система поистине огромна. На внешних ее границах, которые расположены примерно в 100 000 астрономических единицах от Земли, расположена огромная область, называемая Облаком Оорта. Именно оттуда к нам и прилетают так называемые долгопериодические кометы, к которым относится и та, что мы увидим в 2021 году.

Дело в том, что кометы невероятно малы, а хвост и свечение у них появляются лишь при приближении к Солнцу: оно словно «сдувает» их своим ветром и заставляет светиться в сотни раз ярче звезд на небе. Именно поэтому кометы открываются уже в тот момент, когда подлетают к нам.

С какой кометой нас ждет встреча

Она была открыта 3 января 2021 года. Ее назвали «C/2021 A1 Леонард», поскольку ученый, ее открывший, носит такую фамилию. Когда комета была открыта, она находилась примерно на уровне орбиты Юпитера. Примерно на таком расстоянии начинается испарение ядра кометы и медленное образование свечения и хвоста.

Ближе всего к Земле она будет в середине декабря этого года. Она приблизится к нам на расстояние в 35 миллионов километров, что по космическим меркам можно назвать очень близким расстоянием. К Солнцу она приблизится максимально еще через пару недель — примерно 3 января. Получается, что ее открыли ровно за год до так называемого перигелия — момента максимального сближения с нашей звездой.

Видимой для невооруженного глаза комета «C/2021 A1 Леонард» станет в начале декабря. Ученые считают, что это будет очень хорошо видимый объект. Удивительный факт: ученые посчитали, сколько лет к нам летела данная комета. Они пришли к выводу, что один оборот вокруг Солнца она делает примерно за 70 000 лет. Мы с вами большие счастливчики, раз сможем увидеть столь редкое событие.

Астрологи о приближении кометы в 2021 году

Издревле считалось, что кометы являются вестниками негатива, проблем, опасности и больших перемен в жизни всего человечества. Учитывая, что это комета долгопериодическая, можно ожидать изменений, которые перевернут мир с ног на голову. Конечно, если учесть, что нам пришлось пережить в 2020 году, можно подумать, что нам все нипочем, но расслабляться рано.

Существует также мнение о том, что данная комета как раз связана с пандемией, и бояться нам нечего. В начале 2022 года она начнет обратное движение — снова устремится в бескрайние космические дали. Возможно, что в 2022 году мир вновь вернется в нормальное состояние, потому что комета будет удаляться. Если данная теория верна, нас ждут, наоборот, приятные изменения. Осталось лишь подождать и посмотреть, что произойдет.