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Парни из BTS проверили, кто быстрее всех печатает! Кто стал победителем?

Парни из BTS проверили, кто быстрее всех печатает! Кто стал победителем?

Результаты вас могут сильно удивить, но при этом обрадовать!

В новом выпуске «Run BTS!» парни из группы BTS посоревновались в печатании текста на ноутбуке. Участник, который набрал меньше всего баллов, получил штраф. И им стал Чонгук (Jungkook).


Парень набрал 4555 баллов. Правда, он опоздал, поэтому печатал на большой игровой клавиатуре. Конечно же, ему было неудобно работать на таком оборудовании, отсюда и последнее место.

Пятую строчку занял Джей-Хоуп (J-Hope). Он набрал 7473 баллов. За ним идет Ви (V). Он заработал больше баллов – 9915.

Тройку лидеров открыл Чимин (Jimin). Он смог набрать 10688 баллов и удивил этим участников! Следующий – Джин (Jin). В общей сложности он заработал 13288 баллов, а это практически в три раза больше, чем у Чонгука.

И на первом месте расположился RM. Он с легкостью занял эту строчку, показав отличный результат – 14343 балла.

Кстати, вы, наверное, заметили, что Шуги (Suga) нет в этом рейтинге. Дело в том, что он пропустил новый эпизод. Надеемся, в следующем выпуске он будет!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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