Парни из BTS проверили, кто быстрее всех печатает! Кто стал победителем?

Анастасия Иванова

Результаты вас могут сильно удивить, но при этом обрадовать!

В новом выпуске «Run BTS!» парни из группы BTS посоревновались в печатании текста на ноутбуке. Участник, который набрал меньше всего баллов, получил штраф. И им стал Чонгук (Jungkook).

Парень набрал 4555 баллов. Правда, он опоздал, поэтому печатал на большой игровой клавиатуре. Конечно же, ему было неудобно работать на таком оборудовании, отсюда и последнее место.

Пятую строчку занял Джей-Хоуп (J-Hope). Он набрал 7473 баллов. За ним идет Ви (V). Он заработал больше баллов – 9915.

Тройку лидеров открыл Чимин (Jimin). Он смог набрать 10688 баллов и удивил этим участников! Следующий – Джин (Jin). В общей сложности он заработал 13288 баллов, а это практически в три раза больше, чем у Чонгука.

И на первом месте расположился RM. Он с легкостью занял эту строчку, показав отличный результат – 14343 балла.

Кстати, вы, наверное, заметили, что Шуги (Suga) нет в этом рейтинге. Дело в том, что он пропустил новый эпизод. Надеемся, в следующем выпуске он будет!