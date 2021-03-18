Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Партию поддельного «Cпутника V» нашли в частном самолете

Партию поддельного «Cпутника V» нашли в частном самолете

Партию поддельного «Cпутника V» нашли в частном самолетеФото: Servicio de Administracion Tributaria

Мексиканские таможенники нашли партию поддельной российской вакцины против коронавируса «Cпутник V» на борту частного самолета. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Почти 6 тысяч доз поддельной вакцины были спрятаны в сумках-холодильниках среди безалкогольных напитков и сладостей. Из Мексики самолет должен был вылететь в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Власти задержали пассажиров и экипаж самолета, а на само судно был наложен арест. На снимках, опубликованных правительством, видно, что в русскоязычных надписях на ампулах конфискованного препарата сделано несколько орфографических ошибок. Например, название вакцины записано как «Гма-КОВИД-Вак» вместо «Гам-КОВИД-Вак».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что, судя по фотографиям, партия была поддельной — отличается дизайн контейнеров и этикеток. В фонде также заверили, что у каждой ампулы российской вакцины есть индивидуальный QR-код, который позволяет установить ее происхождение.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Москва выделила Крыму 45 млрд рублей на благоустройство
Москва выделила Крыму 45 млрд рублей на благоустройство
Бутина пообещала бороться за полную правовую возможность для крымчан
Бутина пообещала бороться за полную правовую возможность для крымчан
В Великобритании назвали способную за 20 минут ударить по Москве ракету
В Великобритании назвали способную за 20 минут ударить по Москве
Разгуливавший по Кривому Рогу страус напугал водителей и рассмешил сеть
Разгуливавший по Кривому Рогу страус напугал водителей и рассмешил
Посол и министр обсудили участие Белоруссии в строительстве в России
Посол и министр обсудили участие Белоруссии в строительстве в России
Путин пообещал Крыму частные инвестиции на триллион рублей
Путин пообещал Крыму частные инвестиции на триллион рублей
Российской экономике пообещали лучшее будущее
Российской экономике пообещали лучшее будущее
Европа отказалась замечать рост цен
Европа отказалась замечать рост цен
Политолог: США придется терпеть более жесткую позицию со стороны России
Политолог: США придется терпеть более жесткую позицию со стороны
В Челябинской области организован курс «С++ Разработчик» для школьников 14–17 лет
В Челябинской области организован курс «С++ Разработчик» для
В Подмосковье почти 2190 школьников посетили урок по раздельному сбору отходов
В Подмосковье почти 2190 школьников посетили урок по раздельному
Свыше 3 тысяч школьников Волгоградской области принимают участие в уроках мобильного «Кванториума»
Свыше 3 тысяч школьников Волгоградской области принимают участие в

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от

Еще по теме

Пятидесятая страна одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Более 95% стран зашли на сайт о вакцине «Спутник V» за сутки
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Северной Македонии
Словакия приняла первую партию "Спутника V" без одобрения ЕС