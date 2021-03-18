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Педагогов Кузбасса приглашают к участию в онлайн-конференции «Талантливые дети: выявление, развитие и поддержка»

Педагогов Кузбасса приглашают к участию в онлайн-конференции «Талантливые дети: выявление, развитие и поддержка»

Межрегиональная  онлайн-конференция «Талантливые дети: выявление, развитие и поддержка» проводится для педагогических и руководящих работников образовательных организаций общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, а также сотрудников спортивных учреждений и учреждений культуры, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Кузбасса.

Организаторами выступят Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» и Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.

По итогам конференции планируются публикация материалов на официальных ресурсах мероприятия, размещение лучших педагогических практик работы с талантливыми детьми в региональном депозитарии.

Участие бесплатное. Регистрация проходит до 21 марта по ссылке.

Общество

По материалам: edu.ru
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