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Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа

Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппаФото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев предупредил в интервью радио Sputnik переболевших коронавирусом россиян об опасности гриппа.

По его словам, если человек уже переболел COVID-19 и течение болезни было тяжелым, то в случае его последующего заражения гриппом это может оказать свое влияние. «Любое заболевание, даже если человек потом корью заболеет, он тяжелее это перенесет, так всегда бывает», — пояснил специалист.

При этом вирусолог считает, что гораздо легче грипп перенесут привитые от него россияне. «Привитые болеют гораздо легче, если болеют в принципе. Вакцина, к сожалению, не дает стопроцентной защиты», — сказал Зверев. Он также напомнил, что тяжелее переносят как грипп, так и коронавирус люди с хроническими заболеваниями.

Вместе с тем специалист заявил, что в России сейчас фиксируется очень мало случаев гриппа. По его словам, это объясняется закрытыми границами и профилактическими мерами против коронавируса, в том числе ношением защитных масок.

Ранее главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов заявил, что смертность при коронавирусе и гриппе составляет около 17 процентов. Кроме того, он сравнил необходимость лечения в реанимации у пациентов с коронавирусом и гриппом. У последних она составляет 61 процент, тогда как у больных COVID-19 — 14 процентов.

Россия

По материалам: lenta.ru
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