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Песков прокомментировал слова Байдена о Путине

Песков прокомментировал слова Байдена о ПутинеФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине. Его цитирует РИА Новости в четверг, 18 марта.

«Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. Дальше будем исходить из этого», — сказал он.

Песков добавил, что подобного в истории еще не было.

Байден в интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.

В Совете Федерации назвали заявление Байдена о Путине триумфом политического маразма. В том же ключе высказался и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нападки на российского являются истерикой от бессилия.

Россия

По материалам: lenta.ru
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