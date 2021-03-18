"Подарил "майбах" за 10 миллионов": телеведущий расcказал о тайном романе Агаты Муцениеце с олигархом

Вадим Карасев

Прошлым летом 31-летняя Агата Муцениеце официально развелась с Павлом Прилучным. Телеведущий Первого канала раскрыл "Комсомольской правде", кем является новый воздыхатель звезды.

Актер и телеведущий Алексей Шаранин рассказал, что у бывшей жены Павла Прилучного есть теперь весьма состоятельный бойфренд.



"Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате "майбах" за 10 миллионов рублей. С его стороны искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил", — заявил Шаранин.



До этого актрису заподозрили в романе с женатым режиссером Климом Шипенко, однако продюсер Агаты Муцениеце Мариам Андреевская опровергла данную информацию.

"О своей личной жизни Агата не распространяется, держит ее под секретом. С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет", — цитирует продюсера издание "Стархит".

Прожившая с Павлом Прилучным 9 лет Агата Муцениеце до этого пожаловалась в собственном YouTube-шоу "Честный #развод", что ее муж зачастую вел себя неадекватно, вводил запреты и предъявлял ей странные требования, сообщает Starhit.

Муцениеце надеялась, что это лишь плохая стадия, которая вскоре закончится. Латвийская актриса до последнего прощала супруга и не хотела признавать токсичность отношений, однако Прилучный вновь и вновь давил на звезду.

Я решалась очень долго, я шла к этому год. Отношения стали портиться, но я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Но чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял.

Как писал NEWSTES, ранее Агата Муцениеце посмеялась над пенисом Прилучного.