Поклонская рассказала правду о замироточившем бюсте Николая II

Вадим Карасев

Наталья ПоклонскаяФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Спустя четыре года после своих заявлений о том, что в Симферополе замироточил бюст царя Николая II, депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала правду об этой истории. Ее интервью с журналистом Антоном Красовским для передачи «Анонимы» опубликовано на YouTube.

Парламентарий отметила, что в тот момент узнала о произошедшем от своего помощника, который присматривал за часовней и бюстом Николая II возле прокуратуры в Симферополе. Он позвонил ей во время интервью для телеканала «Царьград» и сообщил, что на статуе появились капли, возможно мира, и это похоже на чудо. Этот разговор услышали журналист и основатель телеканала, православный олигарх Константин Малофеев.

«И они это выносят, говорят, был звонок, вам сказали, что чудо такое сейчас произошло? Мне человек позвонил: я-то откуда знаю, что там произошло. Конечно, я попала», — сказала Поклонская.

По ее словам, журналисты преподнесли эту историю в дурном свете. Она добавила, что Малофеев никогда не был ее покровителем и ее всегда злило, когда про это кто-то упоминал.

В марте 2017 года Наталья Поклонская рассказала телеканалу «Царьград» о чуде, происходящим с бюстом Николая II. В день интервью он замироточил, и к нему стали приходить люди с детьми с просьбой об исцелении. «Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину [отречения]», — говорила она. Спустя несколько дней церковная комиссия не нашла подтверждения информации о мироточении бюста и икон.