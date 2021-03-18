Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году

Лидия Мартынова

Последняя в серии из шести подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" будет передана ВМФ России для Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2024 году, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

В России 19 марта отмечается День моряка-подводника.

Бузаков напомнил, что пятую и шестую лодки проекта 636 для ВМФ (Тихоокеанского флота) заложат в этом году либо ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ.

Николай Евменов сообщал, что корабли, которые строятся для Тихоокеанского флота, будут доработаны с учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке. Сейчас там пока служат подлодки проекта-предшественника "Варшавянок" 877 ("Палтус").

Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636 для ТОФ стала субмарина "Петропавловск-Камчатский", она уже передана флоту, как и вторая "Волхов". В этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа".