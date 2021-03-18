Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году

Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году

Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
Последняя в серии из шести подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" будет передана ВМФ России для Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2024 году, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

В России 19 марта отмечается День моряка-подводника.

Бузаков напомнил, что пятую и шестую лодки проекта 636 для ВМФ (Тихоокеанского флота) заложат в этом году либо ко Дню Победы, либо ко Дню ВМФ.

Николай Евменов сообщал, что корабли, которые строятся для Тихоокеанского флота, будут доработаны с учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке. Сейчас там пока служат подлодки проекта-предшественника "Варшавянок" 877 ("Палтус").

Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636 для ТОФ стала субмарина "Петропавловск-Камчатский", она уже передана флоту, как и вторая "Волхов". В этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подлодки - "Магадан" и "Уфа".

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде
Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Крым обратится в ООН из-за водной блокады Украины
Крым обратится в ООН из-за водной блокады Украины
Физик оценил опасность магнитов на холодильнике
Физик оценил опасность магнитов на холодильнике
"У ведущей интеллект зубочистки": Маша Малиновская резко высмеяла Решетову
"У ведущей интеллект зубочистки": Маша Малиновская резко высмеяла
Трудности выбора, когда выбора нет: почему проекту "Северный поток — 2" ничего не грозит
Трудности выбора, когда выбора нет: почему проекту "Северный поток —
Легионер "Спартака" развенчал мифы о России
Легионер "Спартака" развенчал мифы о России
Сменивший пол Эллиот Пейдж рассказал об удалении груди
Сменивший пол Эллиот Пейдж рассказал об удалении груди
«Нужно желать жить»: Алексей Барабаш начал сниматься в кино через два месяца после инсультов
«Нужно желать жить»: Алексей Барабаш начал сниматься в кино через два
Мать Валерии не может познакомиться с правнучкой
Мать Валерии не может познакомиться с правнучкой
Аналитик оценила необходимую сумму денег для отказа от работы навсегда
Аналитик оценила необходимую сумму денег для отказа от работы навсегда

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил посадку за полярным кругом
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта
Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации
Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации

Еще по теме

Заводские испытания второй "Варшавянки" для ТОФ завершатся в июле
Строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ ведутся в точном соответствии с графиком
В Петербурге спустили на воду первую подлодку проекта "Варшавянка"
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» в понедельник поступит в ВМФ РФ