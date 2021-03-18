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Посол и министр обсудили участие Белоруссии в строительстве в России

Посол и министр обсудили участие Белоруссии в строительстве в России
Посол России Дмитрий Мезенцев обсудил с министром архитектуры и строительства Белоруссии Русланом Пархамовичем расширение участия подрядчиков из республики в строительных проектах в регионах РФ, сообщила в четверг пресс-служба дипломатической миссии.

По ее данным, Мезенцев и Пархамович посетили XXIII Международную специализированную архитектурно-строительную выставку BUDEXPO-2021, которая открылась в Минске 17 марта. Как сообщили в пресс-службе, дипломат и министр ознакомились с новыми продуктами и решениями в области создания современного доступного жилья и организации комфортного пространства для жизни и работы.

"На полях" выставки Дмитрий Мезенцев и Руслан Пархамович обсудили динамику и перспективы российско-белорусского сотрудничества в сфере строительства и реального расширения участия подрядчиков из Белоруссии в строительных проектах в регионах Российской Федерации. Дана положительная оценка работе белорусских строителей в Брянской, Калужской, Ленинградской областях, рассмотрены форматы сотрудничества с правительством Приморского края", - говорится в сообщении на сайте российского посольства в Минске.

Россия

По материалам: ria.ru
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