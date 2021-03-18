Правительство хочет собирать больше налогов с иностранных IT-компаний

Вадим Карасев

Правительство России намерено увеличить объем средств, собираемых в виде налогов с иностранных IT-компаний. Для этого их обяжут регистрировать филиал в России, пишет "Коммерсант".

Инициатива предусматривает введение нового статуса — "цифрового резидентства". Получить его смогут те компании, которые зарегистрировались в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС) или создали в России дочернюю структуру совместно с отечественной компанией.

Нововведение коснется иностранных компаний, аудитория которых в России превышает полмиллиона человек. "Цифровой резидент" обязан будет самостоятельно или через российскую "дочку" платить налоги, в первую очередь налог на прибыть и НДС. После законодательного утверждения инициативы им дадут месяц на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Предполагается, что реализация этой идеи уравняет условия ведения цифрового бизнеса для российских и иностранных игроков рынка. Новые правила коснутся таких массовых сервисов, как Google, YouTube, Amazon, Booking.com и других. Сейчас инициативу в составе масштабного плана поддержки российской IT-отрасли рассматривает профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее NEWSTES писал, что в рамках того же плана в правительстве хотят освободить российские цифровые компании от проверок.