Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым

Алексей Вольцев

Правительство РФ готовит ряд законодательных мер для привлечения инвестиций в Крым, в том числе от иностранных инвесторов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма четверг заявил, что объем частных инвестиций для Крыма за 2022-2025 годы должен превысить 1 триллион рублей. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить стимулирование частных инвестиций и вести работу по улучшению делового климата в регионе.

"Президент поставил задачу привлекать в целом инвестиции. В первую очередь, конечно, надо пытаться инвестиции нашей страны привлечь. Цифры очень серьезные - объем туристов 10 миллионов к 2024 году. Поэтому мы сейчас готовим целый ряд законодательных мер для того, чтобы в Крым вкладывать и российские, и иностранные инвестиции", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

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