Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Представитель Manizha отреагировала на проверку ее песни в СК

Представитель Manizha отреагировала на проверку ее песни в СКМанижаФото: @manizha

Представитель певицы Manizha Майя Серикова отреагировала на то, что Следственный комитет России (СКР) попросили проверить песню для «Евровидения» Russian Woman. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Продолжаем жить. И готовиться к праздникам», — прокомментировала директор исполнительницы.

Ранее к председателю СКР Александру Бастрыкину обратилась редакция газеты «Ветеранские вести». Там посчитали сценический номер артистки на песню Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России. В СКР заявили, что рассмотрят обращение в установленном порядке.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Ролик с ее песней Russian Woman, опубликованный на канале «Евровидения», собрал миллион просмотров за сутки. В настоящее время под роликом 163 тысячи лайков и 94 тысячи дизлайков.

После победы в отборе на конкурс «Евровидение» Manizha пожаловалась на травлю. Она рассказала, что негативные отзывы являются привычной частью жизни известных артистов, однако отметила, что многие комментарии в ее адрес были чересчур жестокими.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В ВОЗ задумались об отказе от версии об утечке коронавируса из лаборатории
В ВОЗ задумались об отказе от версии об утечке коронавируса из
В ЕС объявили о безопасности вакцины AstraZeneca после случаев тромбоза
В ЕС объявили о безопасности вакцины AstraZeneca после случаев
Раскрыты причины перехода Байдена на личности
Раскрыты причины перехода Байдена на личности
Сколько стоит новый автомобиль Дани Милохина?
Сколько стоит новый автомобиль Дани Милохина?
В сети обсуждают выход Прилучного и Карпович:» Алкоголь его больше интересует, чем Мира»
В сети обсуждают выход Прилучного и Карпович:» Алкоголь его больше
Теперь официально пара! Прилучный появился на важном событии вместе с Карпович
Теперь официально пара! Прилучный появился на важном событии вместе с
Представитель Manizha отреагировала на проверку ее песни в СК
Представитель Manizha отреагировала на проверку ее песни в СК
Концерн BMW прогнозирует рост прибыли в 2021 году
Концерн BMW прогнозирует рост прибыли в 2021 году
В сети опубликована прослушка матерящегося по-русски Порошенко после звонка Байдена
В сети опубликована прослушка матерящегося по-русски Порошенко после
Sabah: Президент РФ Путин действительно убил глобальную гегемонию США
Sabah: Президент РФ Путин действительно убил глобальную гегемонию США
Роман Старовойт: «слова Байдена – это страх и бессилие перед Россией»
Роман Старовойт: «слова Байдена – это страх и бессилие перед Россией»
МИД ждет посла Антонова для выработки подходов дальнейшей политики с США
МИД ждет посла Антонова для выработки подходов дальнейшей политики с

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от

Еще по теме

Следственный комитет попросили проверить песню певицы Manizha
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Ролик Manizha на канале «Евровидения» набрал миллион просмотров за сутки
СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения