Представитель Manizha отреагировала на проверку ее песни в СК

Вадим Карасев

МанижаФото: @manizha

Представитель певицы Manizha Майя Серикова отреагировала на то, что Следственный комитет России (СКР) попросили проверить песню для «Евровидения» Russian Woman. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Продолжаем жить. И готовиться к праздникам», — прокомментировала директор исполнительницы.

Ранее к председателю СКР Александру Бастрыкину обратилась редакция газеты «Ветеранские вести». Там посчитали сценический номер артистки на песню Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России. В СКР заявили, что рассмотрят обращение в установленном порядке.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Ролик с ее песней Russian Woman, опубликованный на канале «Евровидения», собрал миллион просмотров за сутки. В настоящее время под роликом 163 тысячи лайков и 94 тысячи дизлайков.

После победы в отборе на конкурс «Евровидение» Manizha пожаловалась на травлю. Она рассказала, что негативные отзывы являются привычной частью жизни известных артистов, однако отметила, что многие комментарии в ее адрес были чересчур жестокими.