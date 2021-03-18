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Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК

Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК
Представитель певицы Манижи прокомментировала поступление в Следственный комитет жалобы с просьбой проверить текст песни "Russian Woman".


"Продолжаем жить. И готовиться к праздникам", – заявила она в комментарии РЕН ТВ.

Ранее к главе СК Александру Бастрыкину обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Источник РИА Новости в правоохранительных органах при этом отметил, что противоправных высказываний в песне не нашли.

вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК

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