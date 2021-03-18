Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК
Сегодня, 21:05 Лидия Мартынова
Представитель певицы Манижи прокомментировала поступление в Следственный комитет жалобы с просьбой проверить текст песни "Russian Woman".
"Продолжаем жить. И готовиться к праздникам", – заявила она в комментарии РЕН ТВ.
Ранее к главе СК Александру Бастрыкину обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Источник РИА Новости в правоохранительных органах при этом отметил, что противоправных высказываний в песне не нашли.вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
По материалам: ria.ru