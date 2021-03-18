Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Пригожин предложил ФБР 250 тысяч долларов за фабрикацию дела против него

Пригожин предложил ФБР 250 тысяч долларов за фабрикацию дела против него

Пригожин предложил ФБР 250 тысяч долларов за фабрикацию дела против негоЕвгений ПригожинФото: Михаил Метцель / ТАСС

Бизнесмен Евгений Пригожин, объявленный Федеральным бюро расследований (ФБР) в розыск по делу о вмешательстве в выборы президента США 2016 года, потребовал предоставить все имеющиеся документы о нем. Об этом говорится в заявлении пресс-службы его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

«В соответствии с двумя федеральными законами США, законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни, я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично», — сказал Пригожин. Бизнесмен также выразил готовность компенсировать затраты бюро на изготовление соответствующих копий в сумме 250 тысяч долларов.

«Господа из ФБР, с учетом того, что у вас нет никаких доказательств моей вины, думаю, что этой суммы хватит на то, чтобы напрячься, потратить свое время и сфабриковать хоть что-то», — добавил он.

В конце февраля ФБР предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о петербургском бизнесмене. По данным бюро, Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США. По версии ФБР, бизнесмен был главным спонсором «Агентства интернет-исследований» (IRA) и лично одобрил вмешательство структуры в американские выборы.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России снизилось число безработных
В России снизилось число безработных
Поклонская рассказала правду о замироточившем бюсте Николая II
Поклонская рассказала правду о замироточившем бюсте Николая II
Медведев отреагировал на заявления Байдена фразой «время его не пощадило»
Медведев отреагировал на заявления Байдена фразой «время его не
Названа возможна причина убийства россиянином сестры на глазах у прохожих
Названа возможна причина убийства россиянином сестры на глазах у
«Нервы, стресс, давление!»: Дмитрий Тарасов собирается завершить спортивную карьеру
«Нервы, стресс, давление!»: Дмитрий Тарасов собирается завершить
Мышцы ног действуют автоматически, чтобы мы не падали во время спуска по лестнице
Мышцы ног действуют автоматически, чтобы мы не падали во время спуска
14-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло хочет жить вместе с отцом
14-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло хочет жить вместе
Депутаты Верховной Рады предложили уголовно наказывать за агитацию русской идеологии
Депутаты Верховной Рады предложили уголовно наказывать за агитацию
Глава Минздрава Челябинской области отчитался о росте зарплат врачей на 63%
Глава Минздрава Челябинской области отчитался о росте зарплат врачей
Стоматологи: Некоторые жидкости для полоскания рта могут остановить передачу COVID-19
Стоматологи: Некоторые жидкости для полоскания рта могут остановить
Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"
Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"
США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД
США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от

Еще по теме

Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского
Пригожин отреагировал на включение себя в список разыскиваемых ФБР россиян
Пригожин пошутил про подвал у Кадырова
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение