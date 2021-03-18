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Производитель SuperJet 100 прекратит существование

Производитель SuperJet 100 прекратит существованиеФото: Wikipedia

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), компания «Сухой» прекратит существование и войдет в новую структуру под названием Корпоративный центр самолетостроения, пишет РБК со ссылкой на источники в отрасли и пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В настоящее время «Сухой» вместе с компаниями МиГ, «Туполев», «Иркут», «Як», «Ильюшин» и другими входят в ОАК. Предполагается, что и ОАК, и отдельные ее члены станут единым юридическим лицом. Головной офис Корпоративного центра самолетостроения расположится в Москве.

Такое решение было принято 16 марта на совещании в госкорпорации «Ростех», которая с 2019 года занимается поглощением ОАК. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в начале реформы говорил, что она может занять не меньше трех лет, поскольку ОАК необходимо пройти процедуру финансового оздоровления и погасить задолженность перед банками.

Перейдут ли все компании из структуры ОАК в новый центр, неизвестно. Сообщается, что это произойдет с МиГ, «Туполевым», «Ильюшиным» и «Иркутом». Также в скором времени будет создан Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, в состав которого планируется включить все авиационные конструкторские бюро.

В качестве одной из главных причин реформы называется необходимость провести кадровую оптимизацию и сократить штат предприятий в сфере авиастроения, в первую очередь за счет управленческих кадров. При этом конструкторский блок, насчитывающий около 15 тысяч человек, под сокращение не попадет.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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