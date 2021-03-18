Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма
Ранее Рабинович обнародовал в Facebook карту Украины без Крыма. Публикация демонстрирует "разделение" Украины по языковому признаку. Согласно ее данным, якобы юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная - на суржике, и только часть западной - на украинском. Уже после этого Служба безопасности Украины заявила, что "изучает и анализирует" публикацию парламентария.
"Сообщаем, что 12 марта генеральным прокурором по указанному заявлению были внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований о факте совершения уголовного преступления (по украинскому законодательству, с этого момента заводится уголовное дело - ред.), предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины – ред.)", - говорится в ответе офиса генпрокурора депутату Бобровской, который она опубликовала в своем Facebook в четверг.Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".