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Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма

Против депутата Рады завели дело из-за поста с картой Украины без Крыма
Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за публикации в Facebook депутатом от "Оппозиционной платформы" Вадимом Рабиновичем карты Украины без Крыма, сообщила депутат Верховной рады от партии "Голос" Соломия Бобровская, ссылаясь на ответ офиса генпрокурора на ее заявление.

Ранее Рабинович обнародовал в Facebook карту Украины без Крыма. Публикация демонстрирует "разделение" Украины по языковому признаку. Согласно ее данным, якобы юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная - на суржике, и только часть западной - на украинском. Уже после этого Служба безопасности Украины заявила, что "изучает и анализирует" публикацию парламентария.

"Сообщаем, что 12 марта генеральным прокурором по указанному заявлению были внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований о факте совершения уголовного преступления (по украинскому законодательству, с этого момента заводится уголовное дело - ред.), предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины – ред.)", - говорится в ответе офиса генпрокурора депутату Бобровской, который она опубликовала в своем Facebook в четверг.

Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В мире

По материалам: ria.ru
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