Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией

Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией

Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Соединенные Штаты не намерены полагаться лишь на санкции при дальнейшем выстраивании отношений с Россией, у американского президента есть целый "набор" инструментов, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не думаю, что мы будем полагаться исключительно на санкции. Мы действительно считаем, что они – эффективный инструмент…однако, как вам известно, в распоряжении у любого президента есть целый набор инструментов – зримых и незримых. Я бы не хотела заранее раскрывать, какие варианты в настоящий момент рассматриваются", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым
Правительство подготовит меры для привлечения инвесторов в Крым
Через подставных лиц у полиции Киевской области украли миллионы гривен
Через подставных лиц у полиции Киевской области украли миллионы гривен
Россиянин уличил Instagram в удалении постов о зависти Байдена к Путину
Россиянин уличил Instagram в удалении постов о зависти Байдена к
Ушла Тина Тёрнер
Ушла Тина Тёрнер
«Шаурма лучше!»: первое интервью после получения Grammy диджей Imanbek дал Радио ENERGY
«Шаурма лучше!»: первое интервью после получения Grammy диджей
BigHit обвинили в рабской эксплуатации BTS: «Они вынуждены сексуально ублажать политиков»
BigHit обвинили в рабской эксплуатации BTS: «Они вынуждены сексуально
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией
Путин назвал любовь к Родине свойством генов русского народа
Путин назвал любовь к Родине свойством генов русского народа
Музей истории Петербурга открыл выставку к годовщине воссоединения Крыма с Россией
Музей истории Петербурга открыл выставку к годовщине воссоединения
Россия и Венгрия подписали договор о производстве модернизированного Ил-103
Россия и Венгрия подписали договор о производстве модернизированного
США заявили, что не боятся соперничества с Россией
США заявили, что не боятся соперничества с Россией
Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК
Представитель Манижи прокомментировала жалобу на ее песню в СК

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от

Еще по теме

Белый дом оценил возможность введения санкций против саудовского принца
Псаки объяснила решение не наказывать саудовского принца за убийство журналиста
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки заступилась за собаку Байдена