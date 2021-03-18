Псаки рассказала, как США планируют выстраивать отношения с Россией

Лидия Мартынова

Соединенные Штаты не намерены полагаться лишь на санкции при дальнейшем выстраивании отношений с Россией, у американского президента есть целый "набор" инструментов, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не думаю, что мы будем полагаться исключительно на санкции. Мы действительно считаем, что они – эффективный инструмент…однако, как вам известно, в распоряжении у любого президента есть целый набор инструментов – зримых и незримых. Я бы не хотела заранее раскрывать, какие варианты в настоящий момент рассматриваются", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга.