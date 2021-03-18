Пустила на бумаге. Жительница Тольятти прописала в квартире иностранцев

Анастасия Иванова

Безработная 54-летняя жительница Тольятти незаконно поставила на миграционный учет 22 иностранных гражданина в своей квартире, не предоставив им место для проживания, пишет "Волга Ньюс".

Женщина призналась в содеянном, она уточнила, что получила за оказанную услугу более 10 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации"), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

сообщило, что тольяттинка прописала у себя почти сотню мигрантов.