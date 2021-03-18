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Путин назвал любовь к Родине свойством генов русского народа

Путин назвал любовь к Родине свойством генов русского народа

Президент России Владимир Путин, выступая в "Лужниках" по случаю 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, заявил, что любовь к Родине находится в генах русского народа.

Глава государства спросил у собравшихся, любят ли они Россию. Стадион единогласно ответил: "Да!"

Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач.
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По материалам: uposters.ru
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