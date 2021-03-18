Путин назвал любовь к Родине свойством генов русского народа

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин, выступая в "Лужниках" по случаю 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, заявил, что любовь к Родине находится в генах русского народа.

Глава государства спросил у собравшихся, любят ли они Россию. Стадион единогласно ответил: "Да!"

Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач.