Путин объявил благодарность первому замглавы Минфина Татьяне Нестеренко

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность первому заместителю министра финансов Татьяне Нестеренко, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

"За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Нестеренко Татьяне Геннадьевне - первому заместителю министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.

Нестеренко начала работать в Минфине в 1998 году, заняв должность заместителя министра финансов – начальника Главного управления федерального казначейства. Первым замглавы Минфина назначена в октябре 2012 года.