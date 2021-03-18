Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин объявил благодарность первому замглавы Минфина Татьяне Нестеренко

Путин объявил благодарность первому замглавы Минфина Татьяне Нестеренко

Путин объявил благодарность первому замглавы Минфина Татьяне Нестеренко
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность первому заместителю министра финансов Татьяне Нестеренко, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

"За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Нестеренко Татьяне Геннадьевне - первому заместителю министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.

Нестеренко начала работать в Минфине в 1998 году, заняв должность заместителя министра финансов – начальника Главного управления федерального казначейства. Первым замглавы Минфина назначена в октябре 2012 года.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" снова перенесли, пишут СМИ
Премьеру блокбастера "Веном: Да будет Карнаж" снова перенесли, пишут
Более 200 тысяч детей в Саратовской области получили сертификаты допобразования
Более 200 тысяч детей в Саратовской области получили сертификаты
К 2024 году в Ульяновской области будет открыто еще два центра «IT-куб»
К 2024 году в Ульяновской области будет открыто еще два центра
В оздоровительных лагерях Камчатского края откроют экологические смены
В оздоровительных лагерях Камчатского края откроют экологические смены
Павел Прилучный впервые официально вышел в свет с Мирославой Карпович
Павел Прилучный впервые официально вышел в свет с Мирославой Карпович
Жена Марка Горонка подает на развод, узнав о его внебрачной дочери
Жена Марка Горонка подает на развод, узнав о его внебрачной дочери
Путин объявил благодарность первому замглавы Минфина Татьяне Нестеренко
Путин объявил благодарность первому замглавы Минфина Татьяне
Москва выделила Крыму 45 млрд рублей на благоустройство
Москва выделила Крыму 45 млрд рублей на благоустройство
Бутина пообещала бороться за полную правовую возможность для крымчан
Бутина пообещала бороться за полную правовую возможность для крымчан
В Великобритании назвали способную за 20 минут ударить по Москве ракету
В Великобритании назвали способную за 20 минут ударить по Москве
Разгуливавший по Кривому Рогу страус напугал водителей и рассмешил сеть
Разгуливавший по Кривому Рогу страус напугал водителей и рассмешил
Посол и министр обсудили участие Белоруссии в строительстве в России
Посол и министр обсудили участие Белоруссии в строительстве в России

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca от SARS-CoV-2
В МИД РФ высмеяли заявление Киева о причастности России к проблемам с
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от

Еще по теме

Путин объявил благодарность экс-главе управления по внутренней политике
В Минфине предсказали исчезновение профессии бухгалтера
Путин назначил Андрея Нестеренко послом в Хорватии
Медведев выразил благодарность Скворцовой за заслуги