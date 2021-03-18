Путин ответил на слова Байдена в свой адрес

Анастасия Иванова

Российский президент Владимир Путин пожелал здоровья американскому коллеге Джо Байдену, который накануне высказался о нем в негативном ключе в беседе с журналистом.

Президент США в интервью телеканалу АВС объявил, что Путин "заплатит" за якобы "вмешательство" в американские выборы. Кроме того, на просьбу представителя СМИ уточнить, считает ли он российского лидера "убийцей", Байден ответил утвердительно.





"В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: "кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы", – отметил Путин, которого цитирует РИА Новости.

Глава государства также сосредоточил внимание на том, что в истории каждого народа "много драматических и кровавых событий".

сообщало, что Пушков увидел "занавес" после реплики Байдена о Путине.