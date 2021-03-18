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Путин поднялся на сцену "Лужников" на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ

Путин поднялся на сцену "Лужников" на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ

Президент РФ Владимир Путин пришел на праздничный концерт в московских "Лужниках", посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Глава государства поднялся на сцену, откуда начал свое обращение к собравшимся на трибунах.

"Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации", — сказал глава государства.

Он также отметил, что Россия остается самой большой по территории страной в мире и День воссоединения Крыма с РФ — праздник для всей огромной страны.

"Если посмотреть на нашу карту, на нашу большую карту, то Крым и Севастополь — это маленькая точка, а мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашей страны, для нашего народа", — продолжил президент.

"Мы многое сделали, но многое еще предстоит сделать в России в целом и по развитию Крыма и Севастополя. Мы это понимаем. Но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе! Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Будьте счастливы! Спасибо!" — сказал президент.

Ранее в четверг президент по видеосвязи пообщался с представителями общественности Крыма и Севастополя, а также провел совещание по социально-экономическому развитию полуострова.

В праздничном концерте принимают участие такие артисты, как "Хор Турецкого", группа "Руки вверх", Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

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По материалам: uposters.ru
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